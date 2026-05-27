Ο Χρήστος Σαντικάι μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια και το bullying που δέχτηκε σε μικρότερη ηλικία λόγω της καταγωγής του, τονίζοντας πως ποτέ δεν επέτρεψε σε τέτοιες συμπεριφορές να τον επηρεάσουν.

Ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show, όπου αναφέρθηκε τόσο στις εμπειρίες του στην Ελλάδα, όσο και στην Αλβανία, εξηγώντας πως συχνά ένιωθε «ξένος» και στις δύο πλευρές.

«Στην Ελλάδα μπορεί να έλεγαν “ρε τον Αλβανό”, ενώ όταν πήγαινα στην Αλβανία έλεγαν “ήρθε ο Έλληνας”», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας όμως, πως δεν άφησε ποτέ αυτά τα σχόλια να τον επηρεάσουν ψυχολογικά.

Ο ίδιος εξήγησε πως η στάση της οικογένειάς του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να μη νιώσει ποτέ ντροπή ή ενοχή για την καταγωγή του.

«Η μάνα μου δεν μου είπε ποτέ επειδή είμαστε από την Αλβανία να προσέχω ή να νιώθω διαφορετικός. Δεν υπήρχαν διαχωρισμοί στο σπίτι μας», είπε ο γνωστός καλλιτέχνης.

Παράλληλα, τόνισε πως οι δύσκολες εμπειρίες που βίωσε μικρός τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο, χωρίς όμως να του αφήσουν πικρία: «Πολλοί άνθρωποι της γενιάς μου πέρασαν δύσκολα λόγω bullying. Εγώ δεν το άφησα να με επηρεάσει. Αυτά με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα», δήλωσε.

