Μια ξεχωριστή περίοδο της ζωής του, όταν σπούδαζε στην Ιταλία, θυμήθηκε ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ.

Ο γνωστός τραγουδοποιός μίλησε για τις σπουδές του στη Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, αλλά και για τη γνωριμία του με τον σπουδαίο Ιταλό συγγραφέα και διανοητή Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος υπήρξε καθηγητής του.

Το μάθημα που τον έφερε κοντά στον Ουμπέρτο Έκο

Ο Χρήστος Θηβαίος περιέγραψε τις όμορφες συνθήκες που συνάντησε στο ιταλικό πανεπιστήμιο, εξηγώντας πως ήταν ο μοναδικός Έλληνας φοιτητής στο τμήμα Φιλοσοφίας.

Αναζητώντας μαθήματα επιλογής πέρα από το αντικείμενο των σπουδών του, επέλεξε τη σημειωτική, χωρίς αρχικά να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται.

«Ψάχνοντας βρίσκω ένα που έγραφε σημειωτική, Semiotica στα ιταλικά. Λέω τι είναι αυτό; Λέω ας μπω να δω. Μπαίνω μέσα και βλέπω έναν ευγενέστατο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο καθηγητής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη τους συνομιλία

Η γνωριμία τους ξεκίνησε όταν ο Ουμπέρτο Έκο έμαθε ότι ο φοιτητής του καταγόταν από την Ελλάδα. Μάλιστα, τον υποδέχτηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια και τον ρώτησε αν γνώριζε αρχαία ελληνικά και λατινικά.

«Μου λέει είστε Έλληνας; Λέω μάλιστα. Μου λέει τιμή μας που έρχεστε στο πανεπιστήμιο, μου λέει ξέρετε αρχαία ελληνικά; Λέω ναι. Λατινικά, μάλιστα. Μετά έμαθα και εβραϊκά, γιατί ήταν οι τρεις γλώσσες στις οποίες μεταφράστηκε η Αγία Γραφή», αποκάλυψε ο Χρήστος Θηβαίος.

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