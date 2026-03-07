Ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε, σε ηλικία 82 ετών, την τελευταία πνοή του, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στο θέατρο και την τηλεόραση.

Την τραγική είδηση γνωστοποίησαν, μέσω δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος. Οι δύο καλλιτέχνες μοιράστηκαν την απώλεια μέσα από τη σελίδα που διατηρούν στο Facebook για το «Από Κοινού Θέατρο», ενημερώνοντας το κοινό για το θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού. Η ανάρτησή τους προκάλεσε κύμα συγκίνησης, αφού πολλοί άνθρωποι του θεάτρου αλλά και απλοί θεατές έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη και τα συλλυπητήριά τους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή «Πρωινό», είχε αναφερθεί στην κατάσταση της υγείας του, προσπαθώντας να δείξει αισιοδοξία και ψυχραιμία απέναντι στη δύσκολη δοκιμασία που αντιμετώπιζε.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Με λόγια γεμάτα ρεαλισμό αλλά και μια δόση φιλοσοφίας, ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στη δοκιμασία που περνούσε, τονίζοντας ότι η ζωή συχνά φέρνει δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν με υπομονή. «Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε. Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά», είχε πει τότε.

Στην ίδια επικοινωνία, είχε αναφερθεί και στη νοσηλεία του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για ένα διάστημα μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του. Όπως είχε εξηγήσει, οι γιατροί δεν του επέτρεπαν να φύγει από το νοσοκομείο μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία του.

«Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά», είχε αναφέρει, περιγράφοντας με το δικό του τρόπο την εμπειρία της νοσηλείας.

