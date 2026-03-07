Ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας αποχαιρετά σήμερα έναν από τους πιο πολυδιάστατους και αγαπημένους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια κληρονομιά που εκτείνεται από το κλασικό θέατρο μέχρι τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Το τελευταίο διάστημα ο σπουδαίος ηθοποιός έδινε τη δική του μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες με την αξιοπρέπεια που τον χαρακτήριζε σε όλη του τη διαδρομή.

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση καταγράφηκε σχεδόν έναν χρόνο πριν το οριστικό αντίο. Ήταν 12 Μαΐου 2025, όταν ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε στο Θέατρο Ελέρ, στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Βρυκόλακες».

Στο πλευρό του βρισκόταν, όπως πάντα, η σύντροφος της ζωής του και συνοδοιπόρος στην τέχνη, Ασπασία Κράλλη.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν υπήρξε ποτέ ένας μονοδιάστατος ηθοποιός. Σφράγισε με τις ερμηνείες του τη μικρή οθόνη, μέσα από ρόλους που έμειναν στην ιστορία, όπως στο ατμοσφαιρικό «Μινόρε της Αυγής» αλλά και στους ανατρεπτικούς «Αυθαίρετους».

Στη μεγάλη οθόνη, η συμμετοχή του στη θρυλική «Λούφα και Παραλλαγή» παραμένει σημείο αναφοράς, ενώ το πέρασμά του από το θέατρο ήταν μια διαρκής σπουδή πάνω στους μεγάλους κλασικούς συγγραφείς.

