Χρήστος Βαλαβανίδης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του – Η ανακοίνωση του Σπύρου Μπιμπίλα

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του σπουδαίου Έλληνα ηθοποιού Χρήστου Βαλαβανίδη, ενός ανθρώπου που άφησε για δεκαετίες το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η απώλειά του συγκίνησε συναδέλφους, φίλους και το κοινό που τον αγάπησε μέσα από τους ρόλους και τη διακριτική παρουσία του στο χώρο της τέχνης.

Την είδηση για την τελετή αποχαιρετισμού γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Instagram ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας. Ο ίδιος αποχαιρέτησε δημόσια τον αγαπημένο του συνάδελφο, εκφράζοντας τη βαθιά του συγκίνηση και αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την τελευταία τελετή.

Σύμφωνα με όσα έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο αποχαιρετισμός στον Χρήστο Βαλαβανίδη θα γίνει την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 12:30 το μεσημέρι στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο καλλιτέχνη. Η επιλογή της αποτέφρωσης ακολουθεί την επιθυμία της οικογένειας και των οικείων του.

Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας μοιράστηκε μια συγκινητική ανάμνηση από την περίοδο της πανδημίας του κορ0νοϊού. Όπως αποκάλυψε, τότε που πολλοί καλλιτέχνες αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ο Χρήστος Βαλαβανίδης μαζί με τη σύζυγό του, Ασπασία Κράλλη έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους προς τους συναδέλφους τους.

Συγκεκριμένα, όπως περιέγραψε, το ζευγάρι ζύμωνε και έψηνε μόνο του ψωμί στο σπίτι και στη συνέχεια το μετέφερε στα γραφεία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ώστε να μοιραστεί σε ηθοποιούς που είχαν ανάγκη. Αυτή η πράξη αποτύπωσε την ευαισθησία και την ανθρωπιά του ηθοποιού, στοιχεία που τον χαρακτήριζαν σε όλη του τη ζωή.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έκλεισε το συγκινητικό του μήνυμα με τα λόγια: «Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας».

