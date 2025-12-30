Ο Χρήστος Βαλαβανίδης βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στο νοσοκομείο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, με αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, αποκάλυψε στους διαδικτυακούς φίλους του και στους θαυμαστές του ότι νοσηλεύεται εδώ και 12 ημέρες.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έκανε γνωστό το λόγο της εισαγωγής του.

«Η πρώτη λέξη στην πανανθρώπινη γλώσσα, είναι μία κραυγή: Αχ!», έγραψε σε δημοσίευσή του ο Χρήστος Βαλαβανίδης το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου και σημείωσε στα σχόλια: «Άλλη μία ανάρτηση από τον έγκλειστο στο Λαϊκό Νοσοκομείο… 12η μέρα».

govastiletto.gr – Χρήστος Βαλαβανίδης για Αλέξανδρο Ρήγα: «Δεν έχει τρόπους και δεν σέβεται τους συναδέλφους του»