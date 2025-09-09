Ο Χρήστος Βασιλόπουλος βρέθηκε δίπλα στην Jennifer Lopez, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου της στο Beverly Hills.

Διαβάστε περισσότερα στo www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Jennifer Lopez #Χρήστος Βασιλόπουλος