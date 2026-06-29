Σε μια από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής του, ο Χρήστος Ζώτος παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Κυριακή Καλλίγερου, σε μια τελετή γεμάτη συγκίνηση και χαρά.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στα γραφικά Κύθηρα, σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό, με συγγενείς και φίλους να δίνουν το «παρών» για να τους ευχηθούν τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Αμέσως μετά το μυστήριο, ακολούθησε ένα λαμπερό γαμήλιο πάρτι, όπου η διάθεση απογειώθηκε.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής δεν δίστασε να ανέβει στη σκηνή και να ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια, αφιερώνοντάς τα στη σύζυγό του, αλλά και στους καλεσμένους που γιόρτασαν μαζί τους αυτή τη μοναδική στιγμή.

Η χαρά του ζευγαριού είναι διπλή, καθώς σε λίγο καιρό αναμένεται να υποδεχτούν και το πρώτο τους παιδί, κάνοντας την ευτυχία τους ακόμη μεγαλύτερη.

Govastiletto.gr – Μπαμπάς για πρώτη φορά ο τραγουδιστής Χρήστος Ζώτος