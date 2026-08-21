Χρήστος Ζώτος: «Τι λες ρε;» – Πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά

Ο Χρήστος Ζώτος και η σύζυγός του, Κυριακή Καλλιγέρου διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, αφού σε λίγο καιρό πρόκειται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανοίξει ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο στην κοινή του πορεία, με τη μέλλουσα μαμά να βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και την αντίστροφη μέτρηση για τον ερχομό του μωρού τους να έχει ξεκινήσει.

Η Κυριακή Καλλιγέρου θέλησε να μοιραστεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο που είχε τραβηχτεί αρκετό καιρό νωρίτερα και καταγράφει τη στιγμή που ο Χρήστος Ζώτος μαθαίνει για πρώτη φορά ότι πρόκειται να γίνει πατέρας. Μια στιγμή αυθόρμητη και ιδιαίτερα συγκινητική, αφού ο τραγουδιστής φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί τι ακριβώς τον περιμένει.

Για να του κάνει την έκπληξη, η σύζυγός του είχε στήσει ένα μικρό κόλπο μέσα στο σπίτι τους. Του είπε ότι είχε παραλάβει ένα δέμα από γνωστή εταιρεία και ήθελε να καταγράψει μπροστά στην κάμερα την αντίδρασή του για το υποτιθέμενο προϊόν που βρισκόταν στο εσωτερικό του. Μόνο που αντί για κάποιο προϊόν, μέσα τον περίμενε το θετικό τεστ εγκυμοσύνης.

Ο Χρήστος Ζώτος φαίνεται από την πρώτη στιγμή να υποψιάζεται ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει και τη ρωτά επίμονα:«Τι έχει μέσα; Πες μου τι έχει», της λέει, λίγο πριν ανοίξει το δέμα και συνειδητοποιήσει τι πραγματικά κρατά στα χέρια του.

Η αντίδρασή του μόλις αντικρίζει το θετικό τεστ είναι απολαυστική, καθώς μένει για μερικά δευτερόλεπτα άναυδος, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μπαμπάς. «Τι λες, ρε; Πότε το έκανες αυτό; Μα δεν είναι οι μέρες…», αναφέρει έκπληκτος.

«Μα είναι…», του απαντά τρυφερά η Κυριακή Καλλιγέρου. «Αλήθεια; Αγάπη μου», της λέει τότε εκείνος και αμέσως την παίρνει σε μια σφιχτή αγκαλιά, με την αρχική έκπληξη να δίνει τη θέση της στη συγκίνηση και τη χαρά.

Μάλιστα, όπως φαίνεται η ίδια περίμενε με ανυπομονησία όλη την ημέρα μέχρι να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να του αποκαλύψει το ευχάριστο νέο. «Ναι, ρε βλάκα, όλη μέρα περίμενα να στο πω», ακούγεται να του λέει σε άλλο σημείο του βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kiriaki Kalligerou (@kiriaki_kalligerou)

Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε σε κανένα σημείο την έκπληξή του, αφού όλα δείχνουν ότι δεν περίμενε καθόλου αυτή την αποκάλυψη. Η αυθόρμητη αντίδρασή του, η αγκαλιά στη σύζυγό του και η αμηχανία των πρώτων δευτερολέπτων αποτύπωσαν μια από τις σημαντικότερες στιγμές της κοινής τους ζωής.

Το συγκεκριμένο βίντεο μπορεί να δημοσιεύτηκε τώρα, ωστόσο έχει τραβηχτεί αρκετό καιρό πριν. Σήμερα, η Κυριακή Καλλιγέρου βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης της και σύντομα αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, κάνοντας τον Χρήστο Ζώτο μπαμπά για πρώτη φορά.

govastiletto.gr – Χρήστος Ζώτος: Παντρεύτηκε στα Κύθηρα πριν γίνει μπαμπάς