Τα φετινά Χριστούγεννα 2025 έχουν μια γλυκόπικρη γεύση για τη Βούλα Πατουλίδου, καθώς είναι οι πρώτες γιορτές που καλείται να περάσει χωρίς τον πολυαγαπημένο της σύζυγο, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Αύγουστο μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η χρυσή ολυμπιονίκης και ο επί 42 χρόνια σύντροφος της ζωής της, με τον οποίο απέκτησαν τον γιο τους Γιώργο, συμπορεύτηκαν με αγάπη και αφοσίωση για δεκαετίες. Ανήμερα της Παραμονής, η ίδια μοιράστηκε τη συγκίνησή της με τους ακολούθους της στο Instagram, αναρτώντας ένα βίντεο όπου ξεφυλλίζει το οικογενειακό τους άλμπουμ, αναπολώντας τις στιγμές που σημάδεψαν την κοινή τους πορεία.

Στη λεζάντα, γράφει: «Έχω μια μανία να στολίζω τα πάντα. Ίσως γιατί δεν αντέχω το γυμνό τους.

Ρίχνω χρυσόσκονη στις μέρες, τις ντύνω με παραμύθια, τις μπουκώνω με μαγεία, σαν παιδί που φοβάται το σκοτάδι και αφήνει το φως αναμμένο. Σαν τις γιαγιάδες. Πάντα αυτές. Που στρώνουν τραπέζια για τα εγγόνια τους λες και ταΐζουν την ίδια τη ζωή.

Τραπέζια βαριά, γεμάτα αγάπη, γεμάτα «φάε κι άλλο», γεμάτα από εκείνη τη σιωπηλή γνώση πως τίποτα δεν κρατά για πάντα.

Κακομαθαίνουν. Δίνουν. Ξεχειλίζουν. Σαν να πιστεύουν ότι αν σε χορτάσουν σήμερα,

θα σε γλιτώσουν από την πείνα του αύριο. Και μετά έρχεται εκείνη η στιγμή. Ήσυχα. Χωρίς προειδοποίηση. Που καταλαβαίνεις πως ούτε τα στολίδια,

ούτε τα γεμάτα τραπέζια, ούτε τα πιάτα που περισσεύουν

είχαν ποτέ σημασία. Σημασία είχαν οι καρέκλες. Οι άνθρωποι πάνω τους. Οι ανάσες, τα βλέμματα, τα χέρια.

Και όταν μια καρέκλα μείνει άδεια, όση χρυσόσκονη κι αν ρίξεις, η απουσία κάθεται εκεί. Αμίλητη. Σπαρακτική. Καλές γιορτές. Με τις καρέκλες σας γεμάτες».

govastiletto.gr -Βούλα Πατουλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση 17 ημέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της