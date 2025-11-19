Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μαζί με την κούκλα σύζυγό του, Jelena Djokovic έδωσαν το «παρών» την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε χριστουγεννιάτικο event του 91 Athens Riviera Members Club, στo οποίo ο Κωνσταντίνος Αργυρός διασκέδασε τους παρευρισκόμενους με τις μεγάλες επιτυχίες του.

Όπως θα δείτε και στα βίντεο που δημοσίευσε ο γνωστός τραγουδιστής στο Instagram ο Νόβακ Τζόκοβιτς το διασκέδασε με την ψυχή του και μας έδειξε ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το γνωστό του κομμάτι «Ελεύθερος», εκείνος και ο Τζόκοβιτς χόρεψαν μαζί, με τη στιγμή να καταγράφεται.

Δείτε μερικά βίντεο από την λαμπερή βραδιά:

Ο δημοφιλής τραγουδιστής στα stories του Instagram μοιράστηκε και μία κοινή φωτογραφία που έβγαλε με τον διάσημο τενίστα. Σημειώνοντας πως εκείνος γεννήθηκε στις 21/05 και ο Νόβακ στις 22/05, με μία δηλαδή μόλις ημέρα διαφορά.

govastiletto.gr -Κωνσταντίνος Αργυρός: Δοκίμασε σουβλάκι από… καγκουρό σε εκπομπή της αυστραλιανής τηλεόρασης – Βίντεο