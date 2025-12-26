Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν τα πιο ξεχωριστά για την Ιωάννα Σιαμπάνη και τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο, καθώς ανακοίνωσαν πως η οικογένειά τους μεγαλώνει. Η γνωστή σχεδιάστρια μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της, Φώτη, μπροστά στο στολισμένο δέντρο, αποκαλύπτοντας στους followers της ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Μωρό καθ’ οδόν» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, με την ίδια να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Δείτε τις φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά:

Να θυμίσουμε η Ιωάννα Σιαμπάνη και Τζίμης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022 σε μια ρομαντική τελετή στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι, λίγους μήνες πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso μίλησε για το κεφάλαιο μητρότητα.

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει πολύ ως προσωπικότητα, γιατί έχω γνωρίσει την απόλυτη αγάπη. Επίσης, με τη γέννηση του μωρού μου νιώθω πλέον πιο δυνατή. Μοναδικός στόχος μου είναι ο Φώτης μου να γίνει ένα καλό παιδί και ένας καλός χριστιανός. Η έλευση του παιδιού στη ζωή μου μού έδωσε ακόμα και στη δουλειά μου μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτά που μου φάνταζαν δύσκολα πλέον μου φαίνονται τόσο μικρά. Για μένα το να είμαι ενεργή μαμά είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Δεν θέλω να μεγαλώσει ο Φώτης μόνο με γιαγιάδες ή νταντάδες. Θέλω να μεγαλώσει με τους γονείς του και να είναι ένα χαρούμενο παιδί. Παίρνει μεγάλη αγάπη απ’ όλους μας και από τον νονό του, φυσικά, τον Νίκο Οικονομόπουλο, που έχουν μεταξύ τους μια σχέση λατρείας», εξομολογήθηκε η Ιωάννα Σιαμπάνη.

