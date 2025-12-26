Με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο θέλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης να ευχηθεί στην αγαπημένη του, Δέσποινα Βανδή, για την ονομαστική της εορτή. Ανήμερα των Χριστουγέννων 2025, ο γνωστός ηθοποιός έκανε μια δημόσια αφιέρωση στην τραγουδίστρια μέσα από τα social media, εκφράζοντας την αγάπη του και στέλνοντας τις πιο θερμές του ευχές για τη γιορτή της

Ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της τραγουδίστριας ενώ βρισκόταν στη σκηνή με τους χορευτές της και έγραψε: «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου».

Δείτε την ανάρτηση:

