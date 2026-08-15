Το δικό της μήνυμα για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου μοιράστηκε η Όλγα Κεφαλογιάννη. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η υπουργός δημοσίευσε στιγμιότυπα από τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου, συμπεριλαμβάνοντας φωτογραφίες από έναν επιβλητικά φωταγωγημένο ναό κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ακολουθίας.

«Ο εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου είναι μία από εκείνες τις ημέρες που μας φέρνουν πιο κοντά σε όσα έχουν πραγματική αξία: την οικογένεια, την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα», έγραψε.

Στη συνέχεια, ευχήθηκε η Παναγία να χαρίζει δύναμη σε όσους δοκιμάζονται, καθώς και παρηγοριά σε εκείνους που τη χρειάζονται.

«Σε μια εποχή που όλοι κουβαλάμε τις δικές μας δυσκολίες, εύχομαι η Παναγία να δίνει δύναμη σε όσους δοκιμάζονται, παρηγοριά σε όσους τη χρειάζονται και φως σε κάθε σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Όλγα Κεφαλογιάννη έστειλε τις ευχές της σε όσους γιορτάζουν: «Χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου σε όλες και όλους, και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν».

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kefalogianni 🇬🇷 (@olgakefalogianni)

govastiletto.gr -Όλγα Κεφαλογιάννη: Τρία χρόνια από τον θάνατο της θείας της, Μαριάννας Βαρδινογιάννη