Τα γενέθλιά της γιόρτασε χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, η Τζένη Μπαλατσινού, δεχόμενη αμέτρητες ευχές από αγαπημένα πρόσωπα. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η τρυφερή δημόσια ανάρτηση του συζύγου της και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Ο ίδιος ευχήθηκε στη «γυναίκα της ζωής του» αναρτώντας μια φωτογραφία της μαζί με τον γιο τους, Παναγιώτη – Αντώνιο, συνοδευόμενη từ θερμά και συγκινητικά λόγια.

«Χρόνια πολλά στην ψυχή της οικογένειάς μας, στη φανταστική μαμά μας, στη γυναίκα μου!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας, εκφράζοντας με λίγες μόνο λέξεις τη σημαντική θέση που έχει η Τζένη Μπαλατσινού στη ζωή της οικογένειάς τους.

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Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας παντρεύτηκαν στις 16 Ιουνίου 2019, σε μια όμορφη τελετή στον Ιερό Ναό Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ανήμερα των Χριστουγέννων, ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Παναγιώτης – Αντώνιος, ολοκληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.

Παρότι τόσο η ίδια όσο και ο Βασίλης Κικίλιας επιλέγουν να προστατεύουν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς τους, δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζονται μικρά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σημαντικές οικογενειακές στιγμές.

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