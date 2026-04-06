Το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου προβλήθηκε το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Αυτοψία» με καλεσμένο τον Άρη Μουγκοπέτρο.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, ένα χρόνο μετά τη μοιραία εκείνη μέρα, που μία κροτίδα του διέλυσε το χέρι μίλησε στον Αντώνη Σρόιτερ, για τον προσωπικό του Γολγοθά προς την αποκατάσταση, αλλά και τη δική του ανάσταση στο δρόμο της επιστροφής του στο κλαρίνο.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μεταξύ άλλων απάντησε και για την οικονομική του κατάσταση, καθώς βρίσκεται αναγκαστικά εκτός δουλειάς.

«Οικονομικά, πώς είσαι Άρη, μετά από τόσο καιρό έξω από τη δουλειά;», ρώτησε ο Αντώνης Σρόιτερ.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος απάντησε: «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτή τη στιγμή! Αλλά θέλω με το που αρχίσω να παίζω, να παίξω πρώτα για μένα και τις κόρες μου, για τους ανθρώπους που με αγαπάνε και μετά για τον κόσμο που έχει πονέσει. Πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο.

Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι’ αυτούς. Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να… ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα».

