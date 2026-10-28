Για τη μητρότητα και την προσωπική της ζωή μίλησε η Χρύσα Μιχαλοπούλου, η οποία ήταν καλεσμένη στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», αναφέρθηκε στον γιο της, Κίμωνα, αλλά και στην καθημερινότητά της ως single.

«Ο ρόλος της μητέρας είναι ο καλύτερος της ζωής μου»

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μίλησε με τρυφερότητα για τον τετράχρονο γιο της, τονίζοντας πόσο όμορφο είναι να μεγαλώνουν μαζί και να ανακαλύπτουν καθημερινά νέα πράγματα.

«Το παιδί είναι υπέροχα. Είναι τεσσάρων. Μεγαλώνει. Μεγαλώνουμε μαζί βασικά. Αυτό είναι υπέροχο. Γραφικό αυτό που θα πω, αλλά ο ρόλος της μητέρας είναι ο καλύτερος της ζωής μου», εξομολογήθηκε.

Η προσωπική της ζωή και η σχέση με τη μοναξιά

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης, πως αυτή την περίοδο είναι μόνη της και απολαμβάνει την προσωπική της ζωή, χωρίς να φοβάται τη μοναξιά.

«Στην προσωπική μου ζωή είμαι τέλεια. Είμαι μόνη μου. Περνάω φανταστικά. Δεν τη φοβάμαι τη μοναξιά. Ποτέ δεν την έχω φοβηθεί. Ούτε μια στιγμή», δήλωσε.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου υπήρξε ζευγάρι με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο από το 2020. Οι δυο τους απέκτησαν τον γιο τους, Κίμωνα, τον Σεπτέμβριο του 2022, ενώ στις αρχές του 2025 έγινε γνωστό ότι είχαν χωρίσει.

Έκτοτε διατηρούν καλές σχέσεις, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ανατροφή του παιδιού τους.