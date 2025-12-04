Η κάμερα της εκπομπής Happy Day συνάντησε την Χρύσα Μιχαλοπούλου με την αδερφή της σε κοσμικό event, με τις δύο αδερφές να κάνουν δηλώσεις. Η πρώτη μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον πρώην σύντροφό της, Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.

Η αποκάλυψη του χωρισμού τους έγινε τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, οι φήμες είχαν κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αποκάλυψε, έπειτα από ερώτηση του δημοσιογράφου, για τη σχέση της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο: «Με τον Λεωνίδα δεν υπάρχει απόσταση, θα είμαστε πάντα οικογένεια. Ένα παιδί φέρνει μόνο χαρά και ευτυχία. Έχει προχωρήσει πολύ η ιστορία. Με ευγένεια και όλα όπως πρέπει για το παιδί».

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε βρεθεί καλεσμένη στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη το οποίο ονομάζεται: «Νέα γυναίκα μόνη δεν ψάχνει» και είχε επιβεβαιώσει μέσα από τα λεγόμενα της, το χωρισμό της με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο.

Συγκεκριμένα, σε ένα σημείο της συνέντευξής της, εξομολογείται: «Ψάχνω την αγάπη παντού. Ήμουν σε ένα πάρτι τις προάλλες, έβλεπες παρέες που ήταν πολύ αγαπημένες, αγκαλιάζονταν, έλεγαν όμορφα λόγια. Είχα κάτσει στη μέση, το κοίταζα και αυτό μου έδινε “Α τι ωραία”. Ήταν από τις λίγες στιγμές που χάρηκα πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα. Το να αποσυνδέεσαι (από μία σχέση) σε κάνει να αποσυνδέεσαι γενικά κι από τη ζωή. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις γενικά. Μετά σου παίρνει πολύ καιρό για να ξανανιώσεις πράγματα. Θέλει πολλή δουλειά. Είναι και δύσκολο να αγαπήσεις τώρα πια…».

Ενώ, σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ηθοποιός αποκάλυψε: «Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να ξαναγαπήσω. Ακούγεται πολύ μαύρο και περίεργο, αυτό που λέω. Έχω αγαπήσει και έχω πονέσει πολύ. Έχει κλείσει το κεφάλαιο για τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον. Άμα δούμε κανένα πυροτέχνημα, θα σου πω αλλά πολύ δύσκολα. Το για πάντα υπήρχε παλιά. Τώρα μια σχέση δεν πιστεύω πως μπορεί να κρατήσει για πάνω από 5-10 χρόνια.

Το πιστεύω βαθιά, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο! Αλλά το για πάντα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι με τον άλλο. Είσαι με έναν άνθρωπο, χωρίζεις αλλά αυτό… κρατάει. Είναι προτιμότερο να χωρίσεις όταν είσαι ερωτευμένος και αγαπάς κάποιον, παρά όταν φύγουν όλα αυτά. Μετά δεν θα θες να τον ξαναδείς».

govastiletto.gr – Χρύσα Μιχαλοπούλου: H φωτογραφία με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και τον γιο τους με αφορμή τα γενέθλιά του