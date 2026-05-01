Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, αλλά και για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα, τονίζοντας πως παραμένει ανοιχτή σε όσα μπορεί να φέρει το μέλλον.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αν έρθει ένας έρωτας στη ζωή μου και βέβαια είμαι έτοιμη», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν την εκφράζει πλέον το φλερτ μέσα από τα social media: «Δεν μπαίνω στη διαδικασία να φλερτάρω στα social media, δεν θέλω. Δεν μου αρέσει πια. Ναι μεν έχει μια γλύκα αυτό, γιατί είναι και γραπτός λόγος και έχει μια μυστικότητα, κάτι ελκυστικό, αλλά οι περισσότεροι νέοι θέλουν την ανθρώπινη επαφή και είναι πολύ συγκινητικό. Βγαίνει ο κόσμος έξω και θέλει να γνωρίσει ανθρώπους. Νομίζω ότι περνάω μια πάρα πολύ ωραία φάση».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στη μητρότητα, περιγράφοντας πόσο καθοριστική, αλλά και απαιτητική υπήρξε η εμπειρία για εκείνη, ειδικά στα πρώτα χρόνια.

Όπως σημείωσε: «Ο γιος μου είναι 3,5 ετών. Η μητρότητα είναι υπέροχη. Περάσανε και τα δυο πρώτα χρόνια, που εγώ εκεί δυσκολεύτηκα. Με το φαγητό αγχωνόμουν, μην πνιγεί. Με το που μας είπαν ότι περνάμε στις τροφές, λέω, “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Τώρα έχει περάσει αυτό, είναι πιο ανεξάρτητος, μιλάμε, επικοινωνούμε, παίζουμε, τραγουδάμε, πάμε ταξίδια. Είναι τέλειο».

Σε πιο προσωπική εξομολόγηση, θυμήθηκε και ένα περιστατικό που την είχε τρομάξει ιδιαίτερα, λέγοντας: «Μια μέρα που του είχε κολλήσει ένα μπρόκολο στο λαιμό, πήγα να πάθω συγκοπή. Αλλά, όλα καλά. Πνίγηκε λίγο, το βγάλαμε και τελείωσε. Με το φαγητό σου λέω, έχω θέμα».

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου είχε στο παρελθόν σχέση με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Ο χωρισμός τους είχε επιβεβαιωθεί από την ίδια τον Ιανουάριο του 2024, μέσα από συνέντευξή της, όπου είχε αφήσει να εννοηθεί πως η σχέση τους είχε ολοκληρωθεί.

Govastiletto.gr – Χρύσα Μιχαλοπούλου για το χωρισμό της από τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο – «Έχει προχωρήσει πολύ η ιστορία…»