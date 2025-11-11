Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Τα γενέθλιά του είχε χθες, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και όπως ήταν επόμενο δεν σταμάτησε όλη την ημέρα να δέχεται ευχές. Ανάμεσα στις ευχές που δέχθηκε ήταν και της πρώην συντρόφου του, Χρύσας Μιχαλοπούλου.

Μπορεί ο σεφ και η ηθοποιός να έχουν ακολουθήσει χωριστούς δρόμους, διατηρούν ωστόσο εξαιρετική σχέση αφού θα τους ενώνει για πάντα ο μικρός Κίμωνας!

Έτσι, η Χρύσα Μιχαλοπούλου μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο τους, Κίμωνα όπου ποζάρουν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι στην παραλία και ευχήθηκε στον Λεωνίδα Κουτσόπουλο: «Χρόνια πολλά μπαμπά μας».

Δείτε την φωτογραφία με τις ευχές:

govastiletto.gr -Χρύσα Μιχαλοπούλου: Η φωτογραφία που την έβγαλε ο γιος της, Κίμωνας στις διακοπές τους στη Νάξο