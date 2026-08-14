Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μοιράστηκε τις καλοκαιρινές στιγμές της δίπλα στη θάλασσα, κοινοποιώντας ένα άλμπουμ φωτογραφιών από τις διακοπές της στο Instagram.

Η 29χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα παρέα με τις φίλες της, με τα στιγμιότυπα να αποπνέουν ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση. Σε αρκετές φωτογραφίες, η παρέα ποζάρει στην παραλία με τα μαγιό.

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου φαίνεται να χαλαρώνει και να κάνει ηλιοθεραπεία, φορώντας ένα ροζ-κόκκινο μπικίνι.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες του άλμπουμ υπάρχει και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο, με την ίδια να απολαμβάνει ένα ποτήρι κρασί. Η ηθοποιός φαίνεται να έχει αφήσει για λίγο πίσω την καθημερινότητα, επιλέγοντας να περάσει χρόνο με τις φίλες της σε ένα όμορφο και ήσυχο καλοκαιρινό σκηνικό.

Μάλιστα, σε άλλη φωτογραφία ποζάρει topless, σε ένα πιο αυθόρμητο στιγμιότυπο από τις διακοπές της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chrysa Michalopoulou (@chrysamichalopoulou)

govastiletto.gr – Χρύσα Μιχαλοπούλου: Γιατί δεν φλερτάρει πλέον μέσω social media