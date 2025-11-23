Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» του ΣΚΑΪ με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, η Χρύσα Ρώπα μίλησε ανοιχτά για τη δική της εμπειρία με την κατάθλιψη, προσφέροντας ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της εκπομπής.

Η αγαπημένη ηθοποιός περιέγραψε τη δύσκολη περίοδο που πέρασε, αναφερόμενη και στις παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής που ακολούθησε, τονίζοντας πως στην αρχή δυσκολεύτηκε να την αποδεχτεί.

«Στην αρχή δεν ήθελα να πάρω φάρμακα. Αυτό όμως είχε συνέπειες…άρχισα να κάνω κατακράτηση υγρών, πάχυνα, δεν είχα ρούχα να βάλω και δεν ήθελα καν να βγω από το σπίτι. Τελικά βρήκα άλλον γιατρό, που με βοήθησε πραγματικά. Πρέπει να ψάξεις να βρεις αυτό που σου ταιριάζει», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια.

Σε μια από τις πιο έντονες στιγμές της συζήτησης, προσπάθησε να περιγράψει με μια φράση το πώς βίωσε την κατάθλιψη: «Ξέρεις τι είναι η κατάθλιψη όπως την έζησα; Είναι αυτό το συναίσθημα… να θέλω να γυρίσω πίσω, στην κοιλιά της μάνας μου».

Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης έκλεισε την εκπομπή συγκινημένος, λέγοντας πως με αυτή τη φράση «τα είπε όλα», χωρίς να χρειάζεται κανένας επίλογος.

