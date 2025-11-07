Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Χρύσα Ρώπα το βράδυ της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου «Στην αγκαλιά του Φάνη». Η γνωστή ηθοποιός, μεταξύ άλλων, μίλησε για την σχέση της με την τηλεόραση, αλλά και για τον λόγο που δεν έχει κάνει ποτέ ερωτική σκηνή.

«Από αυτά που ακούω έχει αλλάξει η τηλεόραση. Δεν έχω προσωπική εμπειρία, δεν την αγάπησα ποτέ την τηλεόραση, σαν σήριαλ ας πούμε. Δηλαδή, έκανα πέντε σήριαλ τα οποία δεν είναι… δεν τρελαίνομαι ας πούμε, αλλά για το θέατρο το πονώ», είπε αρχικά η Χρύσα Ρώπα.

«Δεν τα έχω απαρνηθεί, τα αγάπησα πολύ. Τα ακούω τα καλά σχόλια για τα σήριαλ. Στις ”Βαρβαρότητες” ας πούμε δεν πέταξα και το… Μετά ας πούμε στην ”Οικογένεια βλάπτει” και στο ”Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;” έκοβα φλέβα. Δεν πίστευα τα κείμενα που διάβαζα. Αλλά αυτό είναι μία προσωπική σχέση που έχω με αυτές τις δουλειές. Στο δίλημμα θέατρο ή τηλεόραση, το θέατρο διαλέγω», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Στη συνέχεια η Χρύσα Ρώπα απάντησε στο ερώτημα γιατί δεν ενσάρκωσε ποτέ ρόλο σε ερωτική σκηνή: «Δεν χρειάστηκε ποτέ. Δεν το απέφυγα ποτέ, τι να το αποφύγω; Θα μου πρότεινε εμένα κάποιος ας πούμε να κάνω ερωτική σκηνή;»

