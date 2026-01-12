Η Jennifer Lopez επιβεβαίωσε τον τίτλο του fashion icon στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, επιλέγοντας να αναβιώσει ένα από τα πιο εμβληματικά στιλ. Με μια διάφανη vintage δημιουργία Jean-Louis Scherrer Haute Couture από το 2003, η JLo απέδειξε ότι το “naked dress” δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια διαχρονική δήλωση θηλυκότητας που παραμένει επίκαιρη ακόμα και το 2026.

Το εμβληματικό αυτό ένδυμα εντοπίστηκε από το σχεδιαστικό δίδυμο Rob Zangardi και Mariell Haenn στη γνωστή boutique Lily et Cie του Λος Άντζελες, η οποία αποτελεί αγαπημένο προορισμό των διασημοτήτων για σπάνια κομμάτια αρχείου. Παρά το γεγονός ότι το φόρεμα είναι πλέον 23 ετών, έδειχνε απόλυτα σύγχρονο και φρέσκο. Με βάση από τούλι σε nude τόνους, το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με καφέ δαντέλα και κεντημένα στρας που αγκάλιαζαν το σώμα, ενώ κάτω από το γόνατο το ύφασμα άνοιγε σε μια εντυπωσιακή mermaid γραμμή από τούλι.

Ενώ στο αρχικό catwalk το περίτεχνο ζιβάγκο του φορέματος επεκτεινόταν καλύπτοντας το πρόσωπο του μοντέλου ως μάσκα, η Jennifer Lopez επέλεξε μια πιο glamorous εκδοχή, αφήνοντας το σχέδιο να αναδείξει τη σιλουέτα της και την αυτοπεποίθηση που την χαρακτηρίζει, επιβεβαιώνοντας πως ορισμένα κομμάτια υψηλής ραπτικής γίνονται μόνο καλύτερα με το πέρασμα του χρόνου.

Η Jean Louis Scherrer δημιουργία από την συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2003

