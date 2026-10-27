Το Λονδίνο φιλοξένησε τη μεγάλη γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με την 70ή τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας να συγκεντρώνει κορυφαίους αθλητές, θρύλους του αθλήματος και γνωστά πρόσωπα.

Το London Palladium έγινε το επίκεντρο της βραδιάς, με τα βλέμματα να στρέφονται τόσο στους μεγάλους νικητές όσο και στις εμφανίσεις των καλεσμένων.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Harry Kane, ο οποίος κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το κορυφαίο ατομικό βραβείο, έπειτα από μια εντυπωσιακή σεζόν με 73 γκολ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

Ο επιθετικός της Bayern Munich και αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έγινε, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, ο πρώτος Άγγλος νικητής μετά τον Michael Owen το 2001.

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A quick message on what it means to me personally to win the Ballon d’Or!! 🙌🏆 https://t.co/T8Osuy0as4 — Harry Kane (@HKane) October 27, 2026

Τα μεγάλα ονόματα στο κόκκινο χαλί

Η βραδιά συγκέντρωσε αστέρες από διαφορετικές γενιές του ποδοσφαίρου.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Rodri, Michael Olise, Unai Simón και Marc Cucurella, ενώ ο Lamine Yamal ξεχώρισε με τη διάκρισή του στην κατηγορία του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή.

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Στο κόκκινο χαλί εμφανίστηκαν επίσης, ο Joan Garcia και ο Rodri Hernandez με τις συντρόφους τους, ενώ το «παρών» έδωσαν σημαντικές προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο άθλημα, όπως οι Gary Lineker, Alan Shearer, Patrick Vieira και Javier Zanetti.

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Η διάκριση στις γυναίκες και οι στιγμές της βραδιάς

Στην κατηγορία των γυναικών, η Alexia Putellas βρέθηκε στο επίκεντρο, κατακτώντας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την τρίτη Χρυσή Μπάλα της καριέρας της.

Η ίδια ξεχώρισε τόσο για την εμφάνισή της, όσο και για το μήνυμα που έστειλε σχετικά με την πίστη στον εαυτό μας και την επιμονή στην επίτευξη των στόχων μας.

Η εμφάνιση Dior εμπνευσμένη από τη Νίκη της Σαμοθράκης

Η Alexia Putellas συνδύασε την υψηλή ραπτική με την αρχαία ελληνική αισθητική, επιλέγοντας μια δημιουργία με ξεχωριστό συμβολισμό.

Το ιβουάρ φόρεμα του οίκου Dior δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη από τον Jonathan Anderson. Οι ανάλαφρες πτυχώσεις και οι γλυπτικές λεπτομέρειες παρέπεμπαν στη Νίκη της Σαμοθράκης, συνδέοντας την αρχαιοελληνική τέχνη με τη σύγχρονη μόδα.

Όπως αποκάλυψε η ίδια στη Vogue España, έμπνευση για τη δημιουργία αποτέλεσε η Νίκη, η θεά της νίκης στην ελληνική μυθολογία. Μια επιλογή με ιδιαίτερη σημασία για μια αθλήτρια που έχει συνδέσει το όνομά της με σημαντικές διακρίσεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

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Η διοργάνωση συνδύασε τη συγκίνηση των βραβεύσεων με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις συναντήσεις κορυφαίων ονομάτων.

Για ακόμη μία χρονιά, η Χρυσή Μπάλα αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τη σύγχρονη ποδοσφαιρική ελίτ και τους θρύλους του αθλήματος.

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