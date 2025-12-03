Η Χρυσή Βαρδινογιάννη έδωσε το παρών στα επίσημα εγκαίνια γνωστού καταστήματος κοσμημάτων σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, το βράδυ της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου. Η εμφάνισή της ήταν μία ακόμη απόδειξη του διαχρονικού στυλ και της απαράμιλλης κομψότητάς της.

Για την εν λόγω περίσταση, η Χρυσή Βαρδινογιάννη επέλεξε ένα λευκό T-shirt και το συνδύασε με ένα ίσιο τζιν παντελόνι. Αυτή η επιλογή δημιούργησε μια casual βάση, η οποία αναδείκνυε την κομψότητά της με διακριτικότητα και χωρίς υπερβολές.

Το look της Χρυσής Βαρδινογιάννη ολοκληρώθηκε με ένα μπεζ μπλέιζερ και μια αντίστοιχη δερμάτινη τσάντα, στοιχεία που προσέδωσαν διαχρονικότητα και σοφιστικέ ύφος. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός του μπλέιζερ με το τζιν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις Γαλλίδες fashionistas, καθώς αποπνέει μοντέρνο, χαλαρό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ κομψό στυλ.

Δείτε φωτογραφίες από τα εγκαίνια:

Χριστίνα Κεφαλογιάννη, Κάτια Δανδουλάκη, Χρυσή Βαρδινογιάννη, Χριστίνα Βατσέλλα, Αλεξία Αντσακλή – Βαρδινογιάννη

Φωτογραφίες: panoulis.gr

