Σε λίγες ημέρες, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες θα γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο γάμου, κλείνοντας έναν χρόνο απόλυτης ευτυχίας και κοινής πορείας. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 7 Φεβρουαρίου 2025, σε μια ατμοσφαιρική τελετή στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά στην Πλάκα, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Σήμερα, μακριά από τα φώτα της υπερβολικής δημοσιότητας, οι δυο τους έχουν χτίσει μια καθημερινότητα βασισμένη στην αγάπη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τις κοινές αξίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαoς Ντε Γκρες απολαμβάνουν κάθε στιγμή του έγγαμου βίου και κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία.

Άνθρωπος από τον στενό τους κύκλο αποκάλυψε στο περιοδικό OK!: «Τόσο ο Νικόλαος όσο και η Χρυσή αγαπάνε πολύ τα παιδιά κι αν ο Θεός τους ευλογήσει θα ήταν μεγάλο δώρο και για τους δυο να δουν την οικογένειά τους να μεγαλώνει».

ναν χρόνο μετά τον γάμο τους, η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλας Ντε Γκρες δείχνουν πιο ενωμένοι από ποτέ, έτοιμοι να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους πορείας — όποιο κι αν είναι αυτό.

Υπενθυμίζουμε πως η Χρυσή Βαρδινογιάννη είναι ήδη μαμά δυο υπέροχων παιδιών, του 13χρονου Γιώργου και της 11χρονης Κάρεν Αγάπη.

