Μια σπάνια κοινή κοσμική εμφάνιση πραγματοποίησαν η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Νικόλαος Ντε Γκρες, δίνοντας το «παρών» στο prive δείπνο που παρέθεσε ο οίκος Emporio Armani. Το ερωτευμένο ζευγάρι, που επιλέγει σταθερά να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, βρέθηκε στο δημοφιλές εστιατόριο Sea Satin λίγο πριν από το σούρουπο.

Η κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη και ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας πόζαραν αγκαλιασμένοι και φανερά ευτυχισμένοι με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Ο Leo Dell’Orco, Πρόεδρος του Ομίλου Armani και Διευθυντής του Δημιουργικού Τμήματος όλων των ανδρικών σειρών καλωσόρισε τους καλεσμένους στην εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί τη τη δεύτερη στάση του Cityframes, μιας σειράς διεθνών εκδηλώσεων μέσω των οποίων η μάρκα αλληλεπιδρά με διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο, εκφράζοντας τη σύγχρονη ταυτότητά της και προωθώντας τον διάλογο με την κοινότητά της. Εκτός από τη Χρυσή Βαρδινογιάννη και τον Νικόλαο Ντε Γκρες το παρών στην εκδήλωση έδωσαν η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο ηθοποιός Βασίλης Μίχας και η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη.

