Η γνωστή youtuber αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα βίντεο όπου τραγουδούσε μαζί με τη Ματούλα Ζαμάνη, το οποίο προκάλεσε αρκετές αρνητικές αντιδράσεις.

Όπως εξήγησε, οι δύο γυναίκες είναι συνηθισμένες σε τέτοιου είδους σχόλια και αρχικά δεν επηρεάστηκαν. Ωστόσο, κάποια στιγμή η ίδια άρχισε να διαβάζει τις ειδοποιήσεις και εκνευρίστηκε με όσα έγραφαν ορισμένοι χρήστες.

«Έκανα την κίνηση να εκθέσω άτομα που σχολίαζαν αισχρά το βίντεο και να εκθέσω την ιδιότητά τους», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως ένας από τους συγκεκριμένους ανθρώπους τής είπε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα στη δουλειά του.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη υποστήριξε πως δεν γίνεται κάποιος να εργάζεται ως γυμναστής και παράλληλα να κάνει σχόλια body shaming, ενώ πρόσθεσε: «Αισθάνθηκα την ανάγκη εκείνη τη στιγμή να το κάνω, ήταν το συναίσθημά μου και καλό είναι κάποια στιγμή να υπάρξουν και συνέπειες».

Όσον αφορά τις σπουδές της, αποκάλυψε πως πέρασε περίπου το 70% των μαθημάτων στη Θεολογική, όμως τελικά αποφάσισε να σταματήσει. Όπως είπε, την ενδιέφεραν ιδιαίτερα οι θρησκείες, οι αιρέσεις και το υπερφυσικό, ενώ από μικρή ηλικία είχε επιλέξει να αναζητήσει μόνη της απαντήσεις γύρω από την πίστη.

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