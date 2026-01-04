Την απόφασή της να αποχωρήσει από το Sing for Greece, τη διαδικασία επιλογής του ελληνικού τραγουδιού για τη φετινή Eurovision, γνωστοποίησε η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μέσα από τα προσωπικά της social media.

Η δημοφιλής youtuber, που το τελευταίο διάστημα έχει κάνει τα πρώτα της βήματα και στη μουσική σκηνή με live εμφανίσεις, εξήγησε πως ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει ξεκάθαρα τραγουδιστικό χαρακτήρα, κάτι που δεν την έκανε να αισθάνεται απόλυτα άνετα με τη συμμετοχή της.

Όπως ανέφερε, η δική της εικόνα για τη Eurovision ήταν πάντα εκείνη μιας γιορτής που ενώνει τις χώρες μέσα από τη μουσική, ωστόσο φέτος νιώθει πως υπάρχει το ενδεχόμενο αυτή η αίσθηση να μην αποτυπωθεί με τον τρόπο που θα ήθελε.

Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που την οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί.

Παράλληλα, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια όσους στάθηκαν στο πλευρό της από τη στιγμή που ανακοίνωσε τη συμμετοχή της, αλλά και όσους της έστειλαν μηνύματα αγάπης και στήριξης.

Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, τονίζοντας πως οι φετινές συμμετοχές είναι ιδιαίτερα αξιόλογες.

