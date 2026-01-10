Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη ήταν καλεσμένη, το πρωί της Παρασκευής 9/1, στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα».

Η ίδια εξήγησε, μεταξύ άλλων, το λόγο που απέσυρε τη συμμετοχή της από τον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Αυτό που την οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση ήταν οι εξελίξεις γύρω από τον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη είχε ανακοινώσει, μέσα από τα social media, ότι θα αποσύρει τη συμμετοχή της από το Sing for Greece.

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη είπε χαρακτηριστικά: «Τη συμμετοχή μου για τη Eurovision δεν την ακύρωσα λίγο πριν ανακοινωθούν τα ονόματα. Απλά το ανακοίνωσα μια μέρα πριν γιατί δεν ήθελα να απασχολήσω. Και να κάνω και την επεξήγηση ότι είχαμε προγραμματίσει αυτή τη συνέντευξη εδώ και μήνες. Δεν ήθελα να απασχολήσω με αυτό, γιατί πολλοί καλοθελητές είπαν ότι το έκανα για να απασχολήσω ή ότι επειδή δεν πέρασα, βγήκα και είπα ότι αποσύρω το τραγούδι.

Όχι. Στις 4 Δεκεμβρίου πάρθηκε μια απόφαση, η οποία δε μας άρεσε σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί ο φετινός διαγωνισμός. Δεν μας ενέπνεε. Δε μου άρεσε που δε θα συμμετέχουν κάποιες άλλες χώρες. Δε θα έχει ωραίο κλίμα για μένα φέτος η Eurovision. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη διάσταση, πολιτική.

Δεν είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Δε με εμπνέει. Είμαι ένας άνθρωπος που πάω με το vibe. Είπα ότι οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες, μπορούν να ανταποκριθούν, εγώ δε μπορώ. Δεν άκουσα πολλά τραγούδια αλλά και από αυτά ανέβηκε ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Θα ήταν άδικο να σχολιάσω και να πω τι μου άρεσε και τι όχι. Μπορεί και αργότερα να ακούσω κάτι ολόκληρο και τελικά να μη μου αρέσει καθόλου».

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

govastiletto.gr – Χρυσηίδα Γκαγκούτη: Αποσύρεται από τη διαδικασία για τη Eurovision – Η ανακοίνωση στα social media