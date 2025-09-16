Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Νικήτας Τσακίρογλου #Χρυσούλα Διαβάτη