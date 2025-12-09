Η Χρυσούλα Διαβάτη δίνει τη δική της «μάχη» με την ρευματοειδή αρθρίτιδα, ένα αυτοάνοσο νόσημα, όπου ο οργανισμός επιτίθεται τις αρθρώσεις του και σταδιακά τις καταστρέφει.

Η επιτυχημένη ηθοποιός βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο σπίτι της και έχει όλη την φροντίδα που χρειάζεται.

Ο σύζυγός της, Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στην «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε ότι έχει διαύγεια. Ωστόσο, τα πόδια της δεν την κρατάνε όρθια.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο σπίτι είναι, τα πόδια της δεν την κρατάνε. Έχει διαύγεια και αντιλαμβάνεται τα πάντα. Η επιστήμη, ο χρηστός και η Παναγία μας βοήθησε να ξαναβρούμε την υγεία μας».

Η γυναίκα που έχουν προσλάβει για να τη φροντίζει είπε: «Έρχεται το εγγόνι της και την βλέπει. Η ψυχολογία της μια χαρά είναι».

govastiletto.gr – Νικήτας Τσακίρογλου: Η συγκινητική εξομολόγηση για την Χρυσούλα Διαβάτη – «Τώρα της λέω πολύ περισσότερο το “σ’ αγαπώ”»