Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Μια δυσάρεστη είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Η αγαπημένη τραγουδίστρια Χρύσπα ανακοίνωσε ότι πήρε διαζύγιο με το σύζυγό της, Παναγιώτη Νικολάου, μετά από 15 χρόνια γάμου. Μάλιστα, η ίδια έκανε και μια σχετική δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τα χαρτιά του διαζυγίου και έγραψε πάνω σε αυτή: «Challenge accepted #Divorced». Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό», το πρωί της Τετάρτης 12/11, με τον Γιώργο Λιάγκα να εξηγεί ότι ήρθαν σε επικοινωνία με την τραγουδίστρια και τους ανέφερε πως είναι κάτι που είχε ανάγκη να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

Ο παρουσιαστής είπε χαρακτηριστικά: «Πήραμε τηλέφωνο, το επιβεβαίωσε, ήθελε να το επικοινωνήσει».

