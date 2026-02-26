Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το Λονδίνο, όπου βρέθηκε μαζί με την Κλέλια Ανδριολάτου για την τελετή απονομής των BAFTA και το επίσημο after party.

Οι φωτογραφίες, αυτή τη φορά από το ξενοδοχείο που φιλοξένησε το ζευγάρι, συνοδεύτηκαν από μια χιουμοριστική λεζάντα: «Χτίζουμε διπλωματικές σχέσεις με νηφαλιότητα», προσδίδοντας χιούμορ και κομψή διάθεση στις στιγμές τους.

Η ανάρτηση σχολιάστηκε ευρέως από τους θαυμαστές, με πολλούς να αναγνωρίζουν την αβίαστη γοητεία και τη διακριτική κομψότητα του ζευγαριού, που συνδύασε επαγγελματικές υποχρεώσεις με προσωπική στιγμή χαλάρωσης στη βρετανική πρωτεύουσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christopher Papakaliatis (@christopherpapakaliatis)

Govastiletto.gr – Χριστόφορος Παπακαλιάτης – Κλέλια Ανδριολάτου: Η εντυπωσιακή τους εμφάνιση στο after party των BAFTA