«Χτύπα τον γάιδαρο, άσε το σαμάρι απ’ έξω»: Ο Λιάγκας ξεμπροστιάζει την Κουτσελίνη για το σχόλιο στην Αντωνά

Από την πλευρά της, η Μαρία Αντωνά χωρίς να αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο όνομα έγραψε χαρακτηριστικά: «Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, με τον παρουσιαστή να ξεσπά με έντονο τρόπο για τα όσα είπε η παρουσιάστρια για την σύντροφό του, Μαρία Αντωνά. Αρχικά, ο ίδιος είπε: «Ακούστε τώρα, θέλω να σας πω κάτι, το σκέφτομαι πολύ από εχθές. Δεν θέλω να μπλέκω καθόλου τα προσωπικά μου με τα επαγγελματικά μου. Δεν ήξερα αν έπρεπε σήμερα στην εκπομπή να παίξουμε την Ζήνα Κουτσελίνη που επιτέθηκε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο στη Μαρία Αντωνά. Λόγω της σχέσης μου με την Μαρία, η Μαρία είναι η σύντροφός μου εδώ και δύο χρόνια, η πρώτη μου σκέψη ήταν να μην το παίξω. Έζησα αυτό που βίωσε η Μαρία, είδα στα social ότι ήταν το πρώτο θέμα παντού. Ήρθα το πρωί με την λογική να μην το παίξω το θέμα, με ρώτησε και η Μαρία και είπα ότι υπάρχει ο υποκειμενισμός. Είχα επιλέξει να μην παίξω το θέμα» τόνισε.

Στη συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε: «Τι μου άλλαξε γνώμη και το θέμα θα το παίξω. Μου άλλαξε γνώμη ότι την ώρα που ξεκίνησε η Ζήνα Κουτσελίνη την εκπομπή δεν είπε ένα “έκανα λάθος”, ο Λιάγκας είναι παντού να ξέρετε. Να πει όπως ο Λιάγκας λέει την άποψή του… Επειδή πολλές φορές με έχετε ψέξει για τα λάθη μου, το θέμα δεν είναι να κάνεις λάθος, το θέμα είναι να το αναγνωρίσεις και να ζητήσεις συγγνώμη. Από εκεί και πέρα θα αξιολογήσει ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι σήμερα το πρωί το άφησε να περάσει έτσι λέγοντας πως “όταν ο Λιάγκας λέει την γνώμη του την λέμε και εμείς”. Επέλεξα λοιπόν το θέμα αυτό να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής. Υπήρξε μια επικοινωνία εχθές να κάνουν το άσπρο – μαύρο ότι η κυρία Κουτσελίνη δεν εννοούσε υποτιμητικά και σεξιστικά ότι η Αντωνά φοράει φούστες γιατί μόνο αυτό έχει να επιδείξει, γιατί ουσιαστικά αυτό είπε. Υπήρξε λοιπόν μια προσπάθεια εχθές να το καλύψει το Star αυτό. Τόνισε ότι μια ημέρα φόρεσε μίνι, που έχει και ωραία πόδια, καλά έκανε και φόρεσε μίνι κατ’ εμέ. Σχολίασε το ρούχο που για εμένα είναι απαράδεκτο».

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε με έντονο τρόπο: «Δεν υποτιμάς ένα άνθρωπο έτσι. Αν η κυρία Κουτσελίνη θέλει να χτυπήσει εμένα, ας χτυπήσει εμένα. Είναι άδικο για τη Μαρία. Δεν μεσολάβησα ποτέ να την πάρουν στο Σαββατοκύριακο του ΑΝΤ1, ποτέ. Δεν μεσολάβησα ποτέ να πάει στην ενημέρωση του Mega, ποτέ. Θες να χτυπήσεις τον γάιδαρο; Χτύπα τον γάιδαρο. Ε Ζήνα αν θες να χτυπήσεις εμένα χτύπα εμένα. Δεν είναι πράγματα τώρα αυτά».

Η Ζήνα Κουτσελίνη σήμερα, κατά την έναρξη της εκπομπής, απάντησε σχετικά με τα σχόλια που δέχτηκε μετά τον σάλο με την Μαρία Αντωνά, με την ίδια να λέει χαρακτηριστικά: «Είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει τη γνώμη της, σε ό,τι πιστεύει. Έχουμε μια Δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό που λέμε, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας… Δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένο περιστατικό, για να διευκρινιστεί, το λέω γενικά γιατί μου αρέσουν οι άνθρωποι που λένε την άποψή τους».

govastiletto.gr – Μαρία Αντωνά: «Δίπλα στον Λιάγκα ωρίμασα και έχω υπομονή»