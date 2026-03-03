Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman, Sunday Rose, περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και συζητήθηκε, όχι για θετικό λόγο. Η νεαρή κοπέλα, που τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει την καριέρα της στο modeling, περπατώντας σε μεγάλες πασαρέλες γνωστών σχεδιαστών μόδας, έχει σχολιαστεί στο παρελθόν για το περπάτημά της, ενώ κάποια από τα σχόλια είναι αρκετά σκληρά.

Έτσι και φέτος, τα σχόλια που κάνουν λόγο για «βαρύ περπάτημα» και ότι «περπατάει σαν πόνι» επέστρεψαν, με τους κριτικούς του διαδικτύου να είναι αυτή τη φορά ακόμα πιο αυστηροί απέναντι στο νεαρό μοντέλο.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media, φαίνεται η Sunday Rose να περπατά στην επίδειξη μόδας φορώντας μια oversize καμπαρντίνα και μεγάλες καφέ μπότες. Ωστόσο, πολλοί ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο περπάτημά της, με τα σχόλια από κάτω να είναι τα εξής: «Απλώς χτυπάει τα πόδια της πέρα – δώθε», «Μοιάζει σαν να πηγαίνει να μιλήσει στη μαμά της για τον μπαμπά της», «Αγαπώ την Nicole, αλλά η Sunday Rose δείχνει κάπως περίεργη σαν μοντέλο», «Περπατάει σαν πόνι! Δεν είναι μοντέλο!». «Κλοπ, κλοπ, κλοπ».

H Sunday Rose έχει περπατήσει σε διάφορες πασαρέλες για μεγάλους οίκους όπως είναι η Dior και η Calvin Klein, ενώ διατηρεί ένα δυνατό προφίλ στα social media με πάνω από 32.000 ακολούθους.

