Στο Met Gala 2026, η Ciara πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς, επιλέγοντας μια custom δημιουργία του οίκου Celia Kritharioti που κατάφερε να συνδυάσει τη γλυπτική αισθητική, με τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Η δημιουργία, εμπνευσμένη από τη μορφή της Νεφερτίτη και προσαρμοσμένη στο φετινό θέμα “Costume Art”, μετέτρεψε το κόκκινο χαλί, σε χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το χρυσό φόρεμα, με μεταλλικά στοιχεία και περίτεχνο κέντημα, αγκάλιαζε το σώμα με τρόπο που θύμιζε γλυπτό, αναδεικνύοντας τη δύναμη, αλλά και τη λεπτότητα της γυναικείας σιλουέτας.

Η επιλογή ξεχώρισε για την ισορροπία ανάμεσα στη θεατρικότητα και την κομψότητα, με το μεταλλικό μπούστο να λειτουργεί ως statement λεπτομέρεια και να δίνει στο look μια σχεδόν αρχιτεκτονική διάσταση.

Πέρα όμως από την εντυπωσιακή εικόνα, η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε και μια σημαντική στιγμή για την ελληνική υψηλή ραπτική, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική του οίκου Celia Kritharioti.

Ήταν μία παρουσία που απέδειξε πως όταν η τέχνη συναντά τη δεξιοτεχνία, το αποτέλεσμα μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της μόδας και να γίνει καθαρή δήλωση αισθητικής.

