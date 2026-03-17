Τρίτη 17 Μαρτίου 2026,
Cillian Murphy: Άρχισε γυρίσματα στην Αθήνα για τη νέα του ταινία – Στο καστ και ο Daniel Craig

Βασίλης Κοντζεδάκης
17.03.2026 | 13:40 UPD:17.03.2026, 14:41
Την ώρα που ο Brad Pitt βρίσκεται στο Μενίδι για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, και ο Cillian Murphy βρίσκεται στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας, όπου και εκείνος έχει ξεκινήσει γυρίσματα.

Όπως αποκάλυψε το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί γυρίσματα στον υπόγειο χώρο του καπνεργοστασίου επί της οδού Λένορμαν, το οποίο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να φαίνεται μια ρεαλιστική φυλακή.

Και ενώ περιμένουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και οι συμπρωταγωνιστές του, Daniel Craig και Michelle Williams, ετοιμάζουν και τα υπόλοιπα γυρίσματα που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας.

