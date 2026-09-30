Απαρηγόρητοι παραμένουν η Cindy Crawford και ο Rande Gerber μετά τον αιφνίδιο χαμό του 27χρονου γιου τους, Presley. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ που βασίζονται στο πιστοποιητικό θανάτου, η σορός του νεαρού αποτεφρώθηκε στο Rose Family Funeral Home, λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απώλειά του σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα.

Οι στάχτες του θα διατηρηθούν στην οικογενειακή κατοικία στο Μαλιμπού, ενώ οι γονείς του διοργανώνουν την τελετή στη μνήμη του.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο επίσημο έγγραφο ο Presley Gerber αναγράφεται ως επιχειρηματίας στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, η οικογένεια του Presley Gerber είχε αρχικά εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει την τελετή στη μνήμη του στο Forest Lawn Hollywood Hills ή στην Malibu Presbyterian Church, ωστόσο τα σχέδια φαίνεται πως έχουν αλλάξει.

Πλέον, οι δικοί του άνθρωποι προσανατολίζονται σε μια απολύτως ιδιωτική συγκέντρωση στο οικογενειακό σπίτι στο Malibu, παρουσία μόνο στενών συγγενών και ελάχιστων φίλων.

Η απώλεια του 27χρονου έχει συντρίψει την οικογένεια, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σκέφτηκε ακόμη και να μην πραγματοποιήσει καθόλου επίσημη επιμνημόσυνη τελετή. Στο τραπέζι έπεσε και η ιδέα μιας συγκέντρωσης στην παραλία, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς η οικογένεια φέρεται να επιθυμεί τελικά έναν πιο προσωπικό.

Την ίδια στιγμή, το ακριβές αίτιο του θανάτου του δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η νεκροψία-νεκροτομή έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο ο ιατροδικαστής αναμένει τα αποτελέσματα πρόσθετων εξετάσεων προτού καταλήξει σε επίσημο συμπέρασμα. Για τον λόγο αυτό, στο πιστοποιητικό θανάτου η αιτία εξακολουθεί να αναγράφεται ως υπό διερεύνηση.

Ο Presley Gerber έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών, λίγες ώρες αφότου είχε εισαχθεί σε μονάδα αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα. Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση ως πιθανή υπερβολική δόση ουσιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου και χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

govastiletto.gr -Presley Gerber: Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του