Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους, η Cindy Crawford και ο σύζυγός της, Rande Gerber, πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον τραγικό χαμό του γιου τους, Presley.

Το ζευγάρι, που όλο αυτό το διάστημα κρατούσε χαμηλούς τόνους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό του TMZ να περπατά πιασμένο χέρι χέρι στην παραλία Zuma Beach στο Μαλιμπού. Με ντύσιμο απλό και καθημερινό, οι δύο γονείς προσπαθούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον και να διαχειριστούν την ανείπωτη απώλεια.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής ούτε το ζευγάρι αλλά ούτε και η κόρη τους, Kaia Gerber, έχουν κάνει κάποια δημόσια δήλωση για το τραγικό συμβάν.

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Τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Presley Gerber

Ο Presley Gerber έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 26 ετών, σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, με τις συνθήκες του θανάτου του να εξακολουθούν να διερευνώνται. Σύμφωνα με το TMZ, η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί οριστικά, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τη δομή φιλοξενίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες βρισκόταν εκεί ο νεαρός.

Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο αναφέρουν ότι μέλη της οικογένειας είναι δυσαρεστημένα με ορισμένες από τις ιατρικές θεραπείες που φέρεται να ακολουθούσε, μεταξύ των οποίων και η χορήγηση κεταμίνης.

Η οικογένεια, που βιώνει μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, έχει δεχθεί μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο George Clooney , ο οποίος περιέγραψε τον θάνατο του Presley ως ένα από τα πιο συνταρακτικά γεγονότα που έχουν συμβεί τόσο στην οικογένεια του Gerber όσο και στη δική του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ράντι Gerber και ο Clooney συνδέονται με μακρόχρονη φιλία.

George and Amal Clooney are mourning the loss of their close family friend, Presley Gerber. 💔 George opens up about Cindy Crawford and Rande Gerber son’s death, calling it “the worst thing that could ever happen to a family” when speaking with ET at the 2026 Albies, hosted by the Clooney Foundation for Justice. — Entertainment Tonight (@etnow) October 9, 2026

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