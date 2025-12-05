Η Claudia Schiffer πραγματοποίησε μια εκθαμβωτική εμφάνιση στη δεξίωση που διοργανώθηκε στο κάστρο του Γουίνδσορ (Windsor), προς τιμήν του Προέδρου της Γερμανίας και της συζύγου του.

Το θρυλικό supermodel των ’90s, το οποίο πλέον φέρει τον τίτλο της Lady Vaughn λόγω του γάμου της με τον σκηνοθέτη Μάθιου Βον (Matthew Vaughn), συνόδευσε τον σύζυγό της επιλέγοντας ένα άψογο, βελούδινο φόρεμα του οίκου Balmain από τη συλλογή Pre-Spring 2026.

Με το γνώριμο minimal αλλά πολυτελές ύφος του οίκου Balmain, το φόρεμα αναδείχθηκε τέλεια πάνω στη διαχρονική σιλουέτα και τη γοητεία της Schiffer, η οποία συνεχίζει να εκπέμπει τη λάμψη που την καθιέρωσε στη διεθνή μόδα. Η παρουσία της ξεχώρισε ανάμεσα στους επίσημους προσκεκλημένους, με το στυλ της να αντανακλά τη διαρκή κομψότητά της.

Ο σύζυγός της, Matthew Vaughn, γνωστός σκηνοθέτης ταινιών όπως τα Kingsman, Stardust και X-Men, έχει τιμηθεί με τον τίτλο του «Σερ» (Sir) για τη συνεισφορά του στη βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία.

Το ζευγάρι διατηρεί άριστες σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια, καθώς ο πρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry είχαν παραβρεθεί μάλιστα και στον γάμο τους το 2002. Ακόμη και σε ένα τόσο επίσημο περιβάλλον όπως το Κάστρο του Γουίνδσορ, η Claudia Schiffer απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της μόδας — με παρουσία που μαγνητίζει τα βλέμματα.

Φωτογραφίες Reuters – Getty

