Τα μεγαλύτερα ονόματα της country μουσικής συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Bridgestone Arena του Nashville για την 60ή απονομή των CMA Awards.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Ella Langley, η οποία έφυγε από την τελετή με έξι βραβεία, κερδίζοντας σε όλες τις κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια.

Η τραγουδίστρια είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες και κατάφερε να ξεχωρίσει σε μία από τις σημαντικότερες βραδιές της country μουσικής.

Η Ella Langley και η Miranda Lambert ήταν οι μεγάλες νικήτριες

Η επιτυχία της Ella Langley συνδέθηκε και με τη συνεργασία της με τη Miranda Lambert, η οποία απέσπασε τρία βραβεία χάρη στη συμμετοχή της στο άλμπουμ «Dandelion» με το τραγούδι «Choosin’ Texas».

Η Miranda Lambert βραβεύτηκε στις κατηγορίες Single of the Year και Song of the Year για το «Choosin’ Texas», καθώς και στην κατηγορία Album of the Year για το «Dandelion».

Όλοι οι νικητές των CMA Awards 2026

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τους νικητές της 60ής απονομής:

Entertainer of the Year: Ella Langley

Ella Langley Single of the Year: «Choosin’ Texas» – Ella Langley

«Choosin’ Texas» – Ella Langley Album of the Year: «Dandelion» – Ella Langley

«Dandelion» – Ella Langley Song of the Year: «Choosin’ Texas» – Ella Langley

«Choosin’ Texas» – Ella Langley Female Vocalist of the Year: Ella Langley

Ella Langley Male Vocalist of the Year: Chris Stapleton

Chris Stapleton Vocal Group of the Year: The Red Clay Strays

The Red Clay Strays Vocal Duo of the Year: Brooks & Dunn

Brooks & Dunn Musical Event of the Year: «McArthur» – HARDY, Eric Church, Morgan Wallen και Tim McGraw

«McArthur» – HARDY, Eric Church, Morgan Wallen και Tim McGraw Musician of the Year: Charlie Worsham – Κιθάρα

Charlie Worsham – Κιθάρα Music Video of the Year: «Choosin’ Texas» – Ella Langley

«Choosin’ Texas» – Ella Langley New Artist of the Year: Stephen Wilson Jr.

Η Taylor Swift επέστρεψε στα CMA Awards μετά από 13 χρόνια

Ιδιαίτερη ήταν η επιστροφή της Taylor Swift στη διοργάνωση, καθώς εμφανίστηκε ξανά στα CMA Awards έπειτα από 13 χρόνια.

Η τραγουδίστρια, που έχει αφήσει πίσω της την country περίοδο της καριέρας της και έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο pop φαινόμενο, βρέθηκε στην τελετή με αφορμή την υποψηφιότητά της για το τραγούδι «I Knew It, I Knew You», από την ταινία «Toy Story 5».

Για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί επέλεξε ένα έντονο κίτρινο στράπλες φόρεμα. Μάλιστα, φωτογραφήθηκε μαζί με τη Lainey Wilson, η οποία επέστρεψε στη θέση της παρουσιάστριας, επιλέγοντας επίσης μια κίτρινη δημιουργία, σε πιο απαλή παστέλ απόχρωση.

Οι υπόλοιπες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Στην τελετή έδωσαν επίσης το «παρών» η Megan Moroney, η Lee Ann Womack, ο Darius Rucker και ο Bailey Zimmerman.

Τα φλας συγκέντρωσαν και ο Randy Travis με τη σύζυγό του, Mary Davis. Το ζευγάρι αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί μπροστά στους φωτογράφους, χαρίζοντας μία από τις πιο γλυκές στιγμές της βραδιάς.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί:

Πηγή: billboard.com & pagesix.com