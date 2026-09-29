Ένα έντονο ελληνικό στοιχείο χαρακτήρισε το πρόσφατο επεισόδιο του The Voice της Βουλγαρίας. Ο Μέντι (Μεχμέντ Ογκνιάνοφ Γκογκόφ), ένας από τους νέους coaches που εντάχθηκαν στην κριτική επιτροπή του σόου αυτόν τον Σεπτέμβριο, ενθουσίασε το κοινό ερμηνεύοντας σε άπταιστα ελληνικά τη διαχρονική επιτυχία του Σώτη Βολάνη «Πόσο μου λείπει» (2001). Μάλιστα, όπως φάνηκε στα βίντεο της εκπομπής, η διαγωνιζόμενη που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη σκηνή δεν δίστασε να ακολουθήσει τον ρυθμό και να τραγουδήσει μαζί του.

«Έχουμε έναν πραγματικό Έλληνα θεό στο Voice της Βουλγαρίας» ήταν το σχόλιο στις αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς του ριάλιτι στα social media.

Η ερμηνεία του 32χρονου τραγουδιστή προκάλεσε αρκετά σχόλια και από Έλληνες που τον αποθέωσαν για τον τρόπο με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι του Σώτη Βολάνη.

«Νόμιζα ότι είναι Έλληνας στην αρχή. ΤΙ προφορά!🥰» έγραψε ένας σχολιαστής στο TikTok ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που τον προσκάλεσαν να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει καριέρα.

«Να έρθεις στην Ελλάδα, πάμε ρε παιδιά να τον φέρουμε στην Ελλάδα έχει φωνάρα», «το παλικάρι είναι εξαιρετικό……αψεγάδιαστος», «είσαι τέλειος μπράβο σου…έλα στην Ελλάδα να μας τραγουδάς…🥰🥰🥰» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για τον Μέντι.

govastiletto.gr -Σώτης Βολάνης: «Τις τελευταίες ημέρες ακούω και διαβάζω διάφορα για το χαρακτήρα μου…»