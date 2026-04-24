Conchita Wurst: Αγνώριστη 12 χρόνια μετά τη νίκη της στο διαγωνισμό της Eurovision – Δείτε φωτογραφίες

Με το μουσικό διαγωνισμό της Eurovision να βρίσκεται μια ανάσα μακριά, όλοι έχουμε συντονιστεί στο ρυθμό της και περιμένουμε με ανυπομονησία τις 16 Μαΐου, όπου θα μάθουμε το φετινό νικητή.

Ωστόσο, αναμφίβολα μια νίκη που δεν θα ξεχαστεί ποτέ από το διαγωνισμό είναι αυτή της Conchita Wurst το 2014, ως εκπρόσωπο της Αυστρίας, όπου με το τραγούδι της «Like a Phoenix» κατάφερε να χαραχθεί στη μνήμη μας και να γράψει τη δική της σελίδα στην ιστορία του διαγωνισμού.

Μέσα από αναρτήσεις που πραγματοποιεί στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, παρατηρούμε ότι η Conchita Wurst – κατά κόσμο Tom Neuwirth – έχει αλλάξει κατά πολύ την εμφάνισή της, έχοντας κουρευτεί, εν αντιθέσει με το πλούσιο μαλλί που είχε επάνω στη σκηνή της Eurovision, ενώ ακόμα δεν επιλέγει τόσο να φοράει φορέματα πλέον. Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να έχει αδιαμφισβήτητα ένα πολύ ιδιαίτερο και «δικό της» στυλ.

Ασχολείται ακόμα με τη μουσική, πραγματοποιώντας συναυλίες τόσο στην Αυστρία, όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως έχει δηλώσει από τον Ιανουάριο αυτής της χρονιάς, δεν θα έχει κάποια εμπλοκή στο φετινό διαγωνισμό, που εντελώς συμπτωματικά θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία, αφού έχει σκοπό να αφοσιωθεί σε νέα project, αφήνοντας αυτό το κομμάτι στο παρελθόν.

Η εμφάνιση της Conchita Wurst το 2014 στην Eurovision είναι τόσο σημαντική γιατί αποτέλεσε ένα ισχυρό σύμβολο αποδοχής της διαφορετικότητας και ελευθερίας έκφρασης σε μια περίοδο που τα ζητήματα ταυτότητας φύλου και δικαιωμάτων LGBTQ+ βρίσκονταν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Μέσα από την ιδιαίτερη εικόνα και την καλλιτεχνική της παρουσία, αμφισβήτησε στερεότυπα και κοινωνικές προκαταλήψεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και μεγάλη υποστήριξη παγκοσμίως. Η νίκη και η προβολή της δεν ήταν απλώς ένα μουσικό γεγονός, αλλά ένα πολιτισμικό μήνυμα υπέρ της ισότητας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, δείχνοντας ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο κοινωνικής αλλαγής.

