Την απόφασή της να μην έχει πλέον σχέση με τη Eurovision έκανε γνωστή η Conchita Wurst, η οποία είχε αναδειχθεί νικήτρια του διαγωνισμού το 2014.

Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την απόφασή της μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, εξηγώντας ότι, παρότι η Eurovision αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της, δεν σκοπεύει να εμφανιστεί ξανά στη σκηνή του μουσικού θεσμού για προσωπικούς λόγους.

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision διαμόρφωσε τη ζωή μου. Ήταν η σκηνή μου, το σπίτι μου, ένα κεφάλαιο για το οποίο είμαι βαθιά ευγνώμων.

Από εδώ και στο εξής αποσύρομαι από το πλαίσιο της Eurovision. Προχωρώ μπροστά για να επικεντρωθώ περισσότερο σε άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ, και να αφήσω νέα πράγματα να εξελιχθούν.

Η σύνδεσή μου με τη Eurovision παραμένει – ως μέρος της ιστορίας μου, όχι ως ο χώρος για τα επόμενα βήματά μου. Η απόφασή μου είναι προσωπική και δεν θα την σχολιάσω περαιτέρω. Ευχαριστώ. Με αγάπη, Tom», έγραψε στην ανάρτησή της η Conchita Wurst.

View this post on Instagram A post shared by Conchita Wurst (@conchitawurst)

Govastiletto.gr – Eurovision 2025: Έξαλλοι πανηγυρισμοί της Conchita Wurst για τη νίκη της Αυστρίας