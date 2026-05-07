Λάμψη και φιλανθρωπία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για χάρη της Creaid. Το βράδυ της Τετάρτης, η Μαρίνα Βερνίκου άνοιξε τις πύλες της έκθεσης «EROS», συγκεντρώνοντας πλήθος καλεσμένων από τον χώρο της τέχνης, του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου αλλά και εκπροσώπους της εγχώριας showbiz. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην ενίσχυση του έργου της οργάνωσης, με τους καλεσμένους να θαυμάζουν τα έργα τέχνης σε ένα κλίμα δημιουργίας και προσφοράς.

Η έκθεση παρουσίασε μια ιδιαίτερη συλλογή από μοναδικά έργα τέχνης και εκλεκτά κοσμήματα, τα οποία δώρισαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες και designers από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τον φιλανθρωπικό σκοπό της δράσης. Παράλληλα, η ηλεκτρονική δημοπρασία των έργων πραγματοποιείται από τις 6 έως τις 10 Μαΐου μέσω της επίσημης πλατφόρμας της Creaid, με τα έσοδα να προορίζονται για την αγορά σημαντικού ιατρικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο Παίδων Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.

Σημείο αναφοράς για τον κόσμο της τέχνης και της προσφοράς έγινε η βραδιά των εγκαινίων, φέρνοντας κοντά συλλέκτες και φιλότεχνους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από την έκθεση «EROS», η Creaid φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα παράδοση που συνδέει την αισθητική με την κοινωνική συνεισφορά.

Δείτε όλους όσοι έδωσαν το παρών στην έκθεση «EROS»

