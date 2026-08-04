Φουντώνουν ξανά τα σενάρια γάμου για τον Cristiano Ronaldo και τη Georgina Rodriguez! Όπως αποκαλύπτει η The Sun, το ζευγάρι είναι έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Αν και τα αρχικά πλάνα ήθελαν τον γάμο να πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στη γενέτειρα του σταρ, τη Μαδέρα, η ημερομηνία φαίνεται πως μετατέθηκε για λίγες ημέρες αργότερα.

Η Sun αναφέρει ότι ο γάμος θα γίνει στον καθεδρικό ναό της Φουνσάλ, στη Μαδέρα, ενώ η γαμήλια δεξίωση θα πραγματοποιηθεί στο Savoy Palace. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πελάτες του ξενοδοχείου έχουν ενημερωθεί ότι δύο όροφοι και αρκετοί χώροι του συγκροτήματος δεν θα είναι διαθέσιμοι, καθώς έχει προγραμματιστεί ιδιωτική εκδήλωση.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε ο Cristiano Ronaldo ούτε η Georgina Rodriguez έχουν επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο τους.

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Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από οκτώ χρόνια κοινής πορείας. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι συνολικά πατέρας έξι παιδιών.

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