Η Cynthia Erivo μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την Ariana Grande, αποκαλύπτοντας πως η φιλία τους που δημιουργήθηκε στα γυρίσματα του Wicked είναι απολύτως αληθινή, παρά τις αμφιβολίες που εξέφρασε κατά καιρούς το κοινό.

Σε συνέντευξή της στο Variety, η ηθοποιός ανέφερε ότι πολλοί δυσκολεύονταν να πιστέψουν πως οι δυο τους έχουν πραγματικά στενή σχέση, εξηγώντας όμως πως όταν δένεται με κάποιον άνθρωπο, αυτό συμβαίνει ουσιαστικά και ειλικρινά.

Όπως είπε, η επικοινωνία τους συνεχίζεται σχεδόν καθημερινά, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Wicked: For Good.

Η Cynthia Erivo σχολίασε επίσης, πως ο κόσμος συχνά δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για δημόσια πρόσωπα, προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις σχέσεις και τις συμπεριφορές τους, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει.

Μάλιστα, θυμήθηκε και ένα περιστατικό στην πρεμιέρα της ταινίας στη Σιγκαπούρη, όταν ένας άνδρας πλησίασε απρόσμενα την Ariana Grande στο κόκκινο χαλί.

Η ίδια αντέδρασε άμεσα για να προστατεύσει τη φίλη και συμπρωταγωνίστριά της, περιγράφοντας τη στιγμή ως ιδιαίτερα τρομακτική.

Παράλληλα, η Cynthia Erivo συνεχίζει τις επαγγελματικές της δραστηριότητες στο θέατρο και τον κινηματογράφο, με νέες παραγωγές και πρωταγωνιστικούς ρόλους να βρίσκονται ήδη στα επόμενα σχέδιά της.

Cynthia Erivo Addresses Whether She’s ‘Actually Friends’ With Ariana Grande After ‘Wicked’https://t.co/C0gje4KLdc — billboard (@billboard) May 27, 2026

Govastiletto.gr – Ariana Grande: Έγινε 32 ετών – Η φωτογραφία από τη παιδική της ηλικία