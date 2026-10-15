Η Cynthia Erivo έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της ταινίας Prima Facie στο Royal Festival Hall, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI).

Η ηθοποιός, που έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενη από τη συγγραφέα Suzie Miller, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία του οίκου Prada.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση με την υπογραφή της Prada

Η Cynthia Erivo επέλεξε ένα κίτρινο μάξι φόρεμα το οποίο ξεχώριζε για την κομψή σιλουέτα και τη διακριτική μαύρη κορδέλα στο πίσω μέρος.

Η έντονη απόχρωση έδωσε ιδιαίτερη δυναμική στην εμφάνισή της, κάνοντας τη δημιουργία να ξεχωρίσει ανάμεσα στις παρουσίες της βραδιάς.

Από το θέατρο στον κινηματογράφο

Το Prima Facie, το βραβευμένο θεατρικό έργο της Suzie Miller, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη, με τη Susanna White να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και τη συγγραφέα να υπογράφει το σενάριο.

Η Cynthia Erivo έχει διαγράψει σημαντική πορεία τόσο στο θέατρο, όσο και στον κινηματογράφο. Για την ερμηνεία της στο μιούζικαλ The Color Purple απέσπασε βραβείο Tony, ενώ έχει τιμηθεί και με Grammy.

Παράλληλα, έχει λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ για την ταινία Harriet και το Wicked, καθώς και για το τραγούδι «Stand Up» από την πρώτη παραγωγή.

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